Посол Израиля попросил киевских пропагандистов не примазываться к Холокосту

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Израильтяне прохладно относятся к решению Международного уголовного суда в отношение президента РФ Владимира Путина, поскольку арабские страны и палестинцы также пытаются через подобные организации давить на Израиль.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бацман спросила посла, что он думает о «геноциде» на Украине, и назвала Россию наследницей гитлеровской Германии.

«Мы, честно говоря, не очень любим сравнения с периодом Холокоста или с периодом Второй мировой войны. То, что сегодня происходит в Украине – это ужасная трагедия, и нельзя оправдать жертвы среди мирных граждан, нельзя оправдать, нельзя оправдать пытки, издевательства. И Израиль как страна, созданная отчасти людьми, пережившими Холокост, понимает это, возможно, лучше других. Израиль в своё время осудил то, что произошло в Буче, наш министр иностранных дел назвал это военными преступлениями. Но я думаю, что окончательное слово будет сказано потом, когда с этим будут разбираться специалисты, юристы, и определённые процессы уже идут», – ответил Бродский.

Не удовлетворившись ответом, пропагандистка попробовала зайти с другой стороны.

«Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за воровство украинских детей. С какими чувствами вы встретили эту новость?», – спросила Бацман.

«Должен сказать, что со стороны Израиля есть довольно осторожное отношение к таким международным инстанциям, потому что в своё время были попытки наложить санкции на израильских офицеров, на израильских лидеров, в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому в данном случае у нас отношение довольно скептическое. Не к данному конкретно решению, а к инстанциям, которые эти решения принимают, в том числе и Международный уголовный суд, и другие международные инстанции. Всё-таки, мы смотрим на это через призму происходящего на Ближнем Востоке и попыток арабских стран и палестинцев использовать международное давление, международные организации против нас», – парировал израильский посол.