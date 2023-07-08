Посол Израиля: «Украине не позавидуешь. Рассчитывайте только на себя»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна прийти к пониманию того, что никто не будет за нее воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интерент-изданию «Зеркало недели» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

У него поинтересовались, почему Израиль не берет пример со стран НАТО, поставляющих оружие Украине.

«Вопрос не только в этом: нельзя приравнивать Израиль к странам — членам НАТО. Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, — участники Альянса. Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль — страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора в городе Дженин. Во-вторых, Израиль — страна, которая в случае агрессии может полагаться только на себя, в отличие от членов НАТО, которых защищает договор о коллективной безопасности. Поэтому неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО», – сказал Бродский.

При этом он отметил, что у Израиля есть договор о военной помощи с США, но добавил, что «никто в Израиле не рассчитывает на то, что Соединенные Штаты будут воевать за нас», а речь идет в первую очередь о технической помощи.

«Конечно, это немало. И я ни в коем случае не умаляю значимости этого договора. Помощь Америки ценна, но она не является определяющей: Израиль уже десятки лет рассчитывает исключительно на себя. Уверен, что и Украина придет к тому же. У вас нет другого выбора», – считает дипломат.

Издание заметило, что Украина воюет с ядерным государством, спросив, насколько для Киева применима «израильская модель» в этой ситуации?

«К счастью, у нас такого опыта нет, мы не воевали с ядерной страной», – ответил посол.

Интервьюеры обижено заметили, что Израиль дружит с Россией.

«Есть много ядерных стран, мы дружим с разными государствами. Но я очень надеюсь, что нам не придется воевать с ядерной страной, поскольку Иран стремится к тому, чтобы стать таковой. Я очень надеюсь на то, что мы не дойдем до прямого противостояния с ядерным государством. Ваша ситуация принципиально иная, поэтому никаких советов я точно давать не могу. На самом деле вам не позавидуешь», – резюмировал Бродский.