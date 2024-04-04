«Посол» Косово в ЕС поблагодарил НАТО за бомбардировки Югославии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемый «посол Косово в ЕС, отвечающий за связи с НАТО» Астрит Земай заявил о том, что «народ Косово» благодарен Альянсу за бомбардировки Югославии.

При этом «дипломат» опустил тот факт, что в ходе агрессии погибли и порядка двух тысяч албанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Республика Косово и ее народ вечно благодарны НАТО за историческое вмешательство, гуманность в трудные времена, за ценности свободы, мира и безопасности. А также за все процессы государственного строительства нашей страны. Мы твердо верим и полны решимости двигаться вперед вместе с союзниками и партнерами, чтобы однажды флаг Республики Косово развевался и здесь (в ЕС)», – написал Земай на своей странице в одной из социальных сетей.

Представитель албанских сепаратистов отметил, что впервые за пятьдесят лет с момента своего создания, «после провала всех дипломатических усилий и ряда резолюций ООН, НАТО в течение 78 дней подряд наносила авиаудары по бывшей Югославии, чтобы остановить продолжающийся геноцид и этнические чистки».

На самом деле никакого геноцида и этнических чисток на территории Косово Югославия не проводила, на территории края Белград организовал контртеррористическую операцию, в ходе которой зачищались албанские вооруженные банды «Армии освобождения Косово» (UCK), вооруженные и поддержанные Албанией, НАТО и США.

Основанием для вторжения стали успехи югославских силовиков по уничтожению террористов и бандитов, формальным поводом – провокация в селе Рачак, где убитых боевиков переодели в гражданскую одежду и выдали за мирных граждан. А также фальшивый якобы югославский план «Подкова» по этнической чистке албанского населения, созданный болгарскими спецслужбами, которые даже позабыли перевести его название с болгарского на сербский язык (Potkova вместо Potkovica).

При этом в ходе агрессии НАТО, по данным Белграда, на территории Косово погибли 13 тысяч человек, среди них – 2 тысячи 197 сербов, 150 ромов (православных цыган), 95 бошняков, 78 ашкалия (цыган-мусульман), 75 черногорцев, 38 египтян (разновидность местных цыган), 46 представителей других национальностей, а также порядка двух тысяч косовских албанцев (часть из них погибли в результате бомбардировок Альянса, другая – лояльная Белграду часть, была убита боевиками «Армии освобождения Косово).