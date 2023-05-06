Посол Латвии хвастается репрессиями граждан, не поддерживающих Украину

Вадим Москаленко.  
06.05.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Прибалтика


Латвия ввела жесточайшую цензуру и подвергает репрессиям всех граждан, кто публично сочувствует позиции России в конфликте вокруг Украины.

Об этом в эфире канала «Alpha media» заявил посол Латвии в Киеве Илгварс Клява, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвия ввела жесточайшую цензуру и подвергает репрессиям всех граждан, кто публично сочувствует позиции России...

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«Идёт мониторинг за социальными сетями, очень жёстко пресекается пропаганда войны. Идут судебные процессы, выносятся приговоры. Пропаганда войны не будет поддерживаться, будет пресекаться», – сказал Клява.

Посол дал понять, что в отношении русской диаспоры Рига действует по принципу «разделяй и властвуй».

«Если мы берём этнических русских в Латвии, то мы не можем говорить, что это какая-то монолитная масса. Москва хотела бы представить, что есть кнопка, которую можно нажать, и все этнические русские повернулись, и прошагали в одном направлении.

Такого нет. Есть разные личности, индивидуальные люди, разные приоритеты, и так далее. И пропаганда или поддержка войны чётко пресекается», – подытожил он.

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