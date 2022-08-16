Посол ЛНР призвал создать «свое ОБСЕ» из дружественных России стран

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Новости Украины

Если Запад не хочет слышать и видеть то, что происходит на Донбассе, то необходимо налаживать отношения с теми странами, которые готовы смотреть и фиксировать военные преступления украинских нацистов.

Об этом в эфире «Россия 1» высказался посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что трибунал – очень важная и правильная вещь. Когда смотришь на то, как сейчас переоборудуется Мариупольская филармония, внутренняя картинка очень красивая. Все хорошо: массивные клетки, зал – это все правильно. Там всех этих «друзей» нужно привезти, выставить, чтобы дали показания, пригласить людей, которые об этом расскажут. Их много. Огромное количество людей, которые прошли через «библиотечку» в Мариупольском аэропорту. В красках могут рассказать, со всеми подробностями, указывая на конкретные персоналии. Это мир должен увидеть! Чтобы Лиз Трасс так не распиналась, они должны увидеть, что там происходило, где были наемники, где «патриотичные» «азовцы», где ВСУшники. Их всех нужно под одну гребенку загонять на трибунал и всем давать срок, в лучшем случае», – призвал дипломат.

«Чем больше туда приедет международных представителей, тем лучше. Пусть приедут и увидят. Как раз у ДНР есть шикарный шанс наладить такие чудесные международные отношения. Кто там есть? Британцы есть? Да. Хорваты есть? Тоже туда. Никто не хочет? Пресса должна приехать, адвокаты – все туда! Этих граждан своих стран они отправляли, благословляли Украину и все эти события, которые там происходят. Вперед! Все вперед туда. Или нет? Плохо стало?», – заявил Мирошник.

Он порекомендовал западным специалистам, что подвергают критике даже доклады британских коллег из «Amnesty International» посетить, например, Северодонецк и «полюбоваться» последствиями «гуманной обороны города» укронацистами.

«Но боюсь, что никакой международные суд и эксперты туда не приедут, потому что им плевать на то, что здесь происходит. И на русских, в первую очередь, а мы – ещё хуже, я говорю о «сепаратистах». Поэтому главный выход – нам нужно свое ОБСЕ, свой трибунал, свои международные площадки, которые будут участвовать, страны, которые хотят слышать. Иран? Значит, будет Иран. Китай? Значит, будет Китай. Монголия? Значит, будет Монголия. Те страны, которые готовы будут с открытыми глазами смотреть, видеть, фиксировать преступления. И этот суд будет работать действительно по международному праву, а не выдумывать те правила, в которых русские – это одно, а цивилизованные граждане – совершенно другого», – подчеркнул посол ЛНР.