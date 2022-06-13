Посол ЛНР в России объяснил смену правительств в республиках Донбасса

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Смена правительства, которая уже началась в ДНР, необходима в связи с изменением приоритетов: теперь задача стоит не выжить в состоянии войны, а начать восстановление с перспективой на дальнейшее развитие.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас новые требования к власти, новые пожелания. Должна быть новая власть, которая будет соответствовать другими требованиям. Не будет стоять необходимость выжить в состоянии войны. Сейчас нужно будет всё восстановить и заложить основы для будущего серьёзного развития. Мы хотим понимать, что Донбасс в будущем будет таким же локомотивом, каким он был столетие назад», – сказал дипломат.

«Мы хотим понимать, что сейчас можно заложить ту основу, которая позволит создать специальный климат экономический, дать возможности прорастать инициативам, запускать новые технологии. Это сегодня будут требовать от власти, то есть к власти будет совершено другой критерий оценки – не то, что мы выжили и начали платить пенсию. Всё, ребята, это было хорошо, но это было пять лет назад. Сейчас будет совершенно другой вопрос от тех людей, которые будут возвращаться, и тех, которые хотят вдохнуть полной грудью», – рассказал Мирошник.