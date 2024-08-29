Посол Мельник: Киев роковым образом недооценил Бразилию, БРИКС и влияние русских

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Киев не вёл совершенно никакой дипломатической работы с глобальным Югом, и теперь такие страны, как Бразилия, искренне не понимают, зачем им Украина, и почему они должны учитывать внешнеполитические хотелки коллективного Запада.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские были гораздо активнее, они реально инвестировали ресурсы и время, и мозги в этот регион – и вообще в глобальный Юг. А мы были недостаточно присутствующие, мы сосредоточились на приоритетах – ЕС, это правильно, НАТО… а этот регион был на большой периферии. И поэтому убедить бразильцев, прежде всего, элиту, что им стоит иметь дело с Украиной – тяжело, потому что русские заняли эту нишу… Они не чувствуют, зачем им нужна Украина… Элита, к сожалению, очень русоцентрическая, и мы это недооценивали. Особенно историю с БРИКС. Нам казалось – ну, Брикс – что это такое? А БРИКС – это фактически детище главного дипломата Бразилии Селсо Аморима… И сейчас они его укрепляют, расширяют – и видят как центр противовеса Западному миру очень серьёзно. Это серьёзный вызов, у нас нет рецепта, как нам действовать с нашими до сих пор не просто ограниченными, а мизерными ресурсами», – рассказал Мельник.

Он с неудовольствием констатировал, что бразильцы позволяют себе проводить независимую внешнюю политику.

«История их колонизации, история влияния больших держав на Бразилию даёт им право, их страдания, теперь действовать исключительно думая только о себе. Не беспокоясь о том, что они должны учитывать пожелания и просьбы тех же наших стран Большой семёрки, коллективного Запада, больше обращать внимания на войну, хоть как-то помогать, хотя бы в гуманитарной сфере. Это разочаровывает», – посетовал посол.