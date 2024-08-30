Причастность Украины к подрыву «Северного потока» взяли себе на вооружение антиглобалистские партии Германии как раз накануне выборов, и немецкое правительство боится даже вступать в дискуссии на этот счёт.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат-русофоб Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боюсь, что это может повлиять. Не столько на уровне правительства, сколько на уровне общественных настроений. И я это чувствую. Большая часть общества в Восточной Германии, где от 40 до 49% рейтинг этих партий, которые выступают за полную заморозку помощи Украине, принуждение нас к переговорам. Все эти общественные и политические силы, им выгодно иметь экскьюз, повод: «А, так украинцы разрушили нашу критическую инфраструктуру, а мы ещё и им помогаем? Всё!» На общественном уровне есть такие голоса, я надеюсь, что они не решающие, но они есть, и на них спекулируют эти партии. Правительство пока что эту тему избегает сознательно, чтобы не вступать в эти дискуссии. …И не дай Бог, если эти выборы и подготовка к ним в сентябре станет триггером для того, чтобы искать этот экскьюз, то это будет для нас очень опасно», – беспокоится Мельник.

Он добавил, что украинской стороне нужно как-то реагировать, например, спихнуть внимание немцев на поляков.

«Здесь нужно коммуницировать серьёзно. Не нужно прятаться, а идти, не знаю, там же поляков обвиняют, что они позволили подозреваемому гражданину Украины выехать, хотя немцы обратились с запросом на задержание его. Как оно дальше будет, это будет иметь именно психологическое значение, психологическое влияние на настроения. Это очень деликатная материя», – резюмировал украинский посол.