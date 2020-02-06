Посол Польши недоумевает, почему Украина запретила фильм о Волынской резне

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

В украинских кинотеатрах не разрешают показывать польскую военную драму «Волынь» режиссера Войциха Смажовского, посвященную Волынской резне, и это неправильно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цыхоцки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывают непонятные для нас решения, которые не помогают (строить отношения). Почему, например, не было разрешения показывать фильм про Волынскую резню?

Он, может, и не понравился бы, но в 21 веке не разрешать показывать в кино фильмы – это нехорошо», – указал Бартош Цыхоцки.