06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Посол Польши недоумевает, почему Украина запретила фильм о Волынской резне


В украинских кинотеатрах не разрешают показывать польскую военную драму «Волынь» режиссера Войциха Смажовского, посвященную Волынской резне, и это неправильно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цыхоцки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывают непонятные для нас решения, которые не помогают (строить отношения). Почему, например, не было разрешения показывать фильм про Волынскую резню?

Он, может, и не понравился бы, но в 21 веке не разрешать показывать в кино фильмы – это нехорошо», – указал Бартош Цыхоцки.

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