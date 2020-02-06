06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Посол Польши обвинил Киев в безобразном отношении к украинским полякам


Украинцев в Польше не притесняют, а вот полякам на Украине жить становится все сложнее.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цыхоцки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление главы объединения украинцев в Польше Петра Тымы, который в своем выступлении на недавней акции украинских активистов на могиле членов УПА на горе Монастырь, которая была разрушена в 2016 году в числе других могил УПА, сказал, что эта могила «олицетворяет стремление полностью вычистить из польско-украинского пограничья один из важных его элементов – украинскую материальную культуру, память о событиях в прошлом и нас – украинцев из Польши».

По мнению Бартоша Цыхоцки, Петр Тыма не представляет украинцев, хотя и является главой объединения.

«К сожалению, заявления господина Тымы и его политика не помогает понять ситуацию украинцев в Польше и польско-украинские отношения. Это не помогает развивать нормальную политику правительства по нацменьшинствам. Ну, это – дело украинского нацменьшинства, каких представителей они выбирают.

Я был заместителем министра и я также был ответственным за некоторые аспекты польской диаспоры за границей. Мне кажется, что поляки и украинцы не отличаются. И поляки за границей очень хорошо ассимилируются и сильно сотрудничают.
Не думаю, что господин Тыма на самом деле представляет 1,5-2 миллиона украинцев (в Польше). В Польше нет религиозных и других ограничений для украинцев.

Невозможно сравнивать это с ситуацией поляков в Украине, где костелы, захваченные большевиками не возвращаются католикам, где условия работы школ хуже в рамках этой реформы образования. Все сложнее и сложнее польским детям в Украине приобщаться к польскому образованию.

Я понимаю, что не всегда польское правительство делает все так, как бы хотелось нацменьшинствам. Но ситуация украинцев в Польше и поляков в Украине совершенно иная. К сожалению. Сам факт, что украинские поляки выезжают в Польшу, также говорит об этом», – заключил Бартош Цыхоцки.

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