Посол РФ: «Между Россией и Сербией наилучшие отношения, но ситуация на Балканах плоха»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Онлайн-лекцию «Российско- сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах» прочитал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Российский посол напомнил, что президенты Владимир Путин и Александр Вучич считают, что сейчас Россия и Сербия имеют лучшие взаимотношения, чем в каком-либо в другом историческом периоде.

«Это правда, и вывод сделан не только на основе политических настроений, но и на основе фактов», – отметил Боцан-Харченко, добавив, что Москва очень довольна политическим диалогом на высшем и всех других уровнях, а также неизменно высоким уровнем понимания между сербской и российской элитами.

Посол отметил, что между Россией и Сербией существуют особые двусторонние дружеские отношения «особого характера» в области культуры, а также в деле продвижения общих исторических ценностей и активного предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны, что является частью геополитической политики Запада.

«Поддержка Сербии также важна для нас», – сказал Боцан Харченко и подчеркнул важность сотрудничества с Сербией, а также совместных двусторонних действий на международной арене.

«Мы вместе в ООН, мы всегда полностью поддерживаем Сербию в предотвращении различных резолюций, которые являются попыткой пересмотреть историю, чтобы исказить то, что произошло. Мы защищаем принципы ООН и не согласны с фабрикацией правил, разработанных несколькими государствами, которые вместо Устава ООН определяют международное право и деятельность, – добавил посол. – Отношения поддерживают позиции президента Александра Вучича и правительства, основанные на национальных интересах Сербии, и поэтому дают нам возможность реализовать более крупные стратегические, инфраструктурные и энергетические проекты, которые определяют не только будущее наших отношений, но и жизнь сербского народа и Сербии, как государства».

Боцан-Харченко заявил, что более чем удовлетворительные отношения между Сербией и Россией еще не находятся на том уровне, на котором они хотели бы быть, и отметил, что товарооборот между двумя странами скоро достигнет уровня до пандемии, а это более чем три миллиарда долларов. При этом есть реальная вероятность, что он вырастет до четырех миллиардов долларов.

«Помимо Косово ситуация на Балканах сейчас выглядит плохо и вызывает большое беспокойство у России также из-за ситуации в БиГ. Подобной напряженности, отказа от всех договоров и принципов сотрудничества мы не замечали, начиная с 1996 года», – подчеркнул российский посол.