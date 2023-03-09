Посол РФ поблагодарил США за санкции

Олег Кравцов.  
09.03.2023 08:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


Вводя антироссийские санкции, Вашингтон пытается обеспечить для себя искусственные рыночные преимущества.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит посол России в США Анатолий Антонов.

Вводя антироссийские санкции, Вашингтон пытается обеспечить для себя искусственные рыночные преимущества. К такому выводу,...

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«Позволю себе шутку. Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас «отключить».

Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа. Помогли (к слову, не только нам) осознать губительные риски излишней зависимости цепочек поставок от зарубежных партнеров», – пишет Антонов в «Коммерсанте».

Он подчеркивает, что большинству инициаторов ограничений вернулся своеобразный бумеранг в виде рекордной инфляции, закрытия предприятий, потери рабочих мест и доступа к емкому российскому рынку, дефицита энергосырья (вплоть до нормирования энергопотребления) и падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов.

«Экономисты начинают признавать, что за санкционными эскападами Вашингтона стоит желание не только (а может, и не столько) кого-то наказать, но и обеспечить для себя искусственные рыночные преимущества. Выдавить соперников. Наладить собственные поставки, даже если условия далеки от конкурентных», – отмечает дипломат.

По его мнению, на практике подобные шаги приводят к колоссальным дисбалансам и сбоям.

«В конечном итоге это самым непосредственным образом сказывается на уровне жизни рядовых граждан, сильнее всего страдающих от волюнтаристских решений собственных элит. Американцам это доказывать не надо — им достаточно зайти в магазин за молоком и яйцами или заехать на «Шевроле Тахо» на бензоколонку. Включить дома отопление или горячую воду.

Удар от эгоистичных действий приняли на себя в значительной степени как союзники США, прежде всего в Европе, так и наименее обеспеченные государства, испытывающие давление из-за усугубляющихся перекосов», – подчеркивает Антонов.

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