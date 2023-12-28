Посол РФ в Белграде уверяет, что Сербия не поставляет оружие на Украину

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Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что не допускает скрытую продажу Сербией оружия Украине, как об этом писали прозападные издания.

СМИ Запада настаивают, что администрация Александра Вучича тайно через третьи страны и фирмы-«прокладки» поставляет необходимые ВСУ боеприпасы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно не допускаю ситуацию. И не только не допускаю, этого нет – прямых поставок Белградом оружия на Украину», – сказал Боцан-Харченко в интервью RTVI.

При этом он отметил, что Запад «попирает все международные нормы, когда речь идет о накачивании Украины оружием».

«В данном случае тяжело из Сербии на эту тему рассуждать. Мы знаем прекрасно по другим странам, что они делают для того, чтобы где-то получить, ухватить и подбросить Киеву еще что-то. Но в действительности никакого военного сотрудничества Сербии с Украиной нет, и я убежден – не будет», – сказал российский дипломат.

По его информации, Сербия вообще сокращает продажу оружия собственного производства.

Ранее РИА «Новости» в 2023 году сообщало, что сербские снаряды М-21 для РСЗО «Град» поставлялись ВСУ, но не напрямую, а через Турцию, которая продает их Словакии, а та – Украине.

Подобный скандал уже случался в 2019 году, когда в Донбассе нашли сербские 60-мм минометные снаряды. Вучич тогда утверждал, что их продали Польше. Но оппоненты настаивали, что в документах конечным получателем значилась именно Украина.

В 2021 году супруга президента Тамара Вучич приехала в Киев на «форум первых леди» – именно в день, когда там же, в столице Украины, проходило заседание антироссийской «Крымской платформы», оспаривающей территориальную целостность РФ.