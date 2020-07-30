Посол РФ в Белоруссии отверг российский заговор и призвал не рушить Союзный договор

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Трактовка «рядом средств массовой информации» факта задержания российских граждан на территории Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но «только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран».

Об этом говорится в официальном комментарии посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, размещенного на сайте посольства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси. Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну», – написал Мезенцев.

По его словам, россияне намеревались вылететь из Минска 25 июля, а потом планировали вернуться в Москву.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор. По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», – написал Мезенцев.

Он указал, что встречался сегодня с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и пообещал, что посольство обеспечит защиту прав российских граждан, «временно задержанных правоохранительными органами».

«Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля», – написал Мезенцев.

Дипломат призвал журналистов «воздержатся от представления возникших обстоятельств в той форме, которая может нанести ущерб союзническим отношениям наших стран».

«Необходимо понимать, что масштаб, историческая значимость двухсторонних отношений, совместная нацеленность на расширение сотрудничества по многим и многим направлениям, важность Союзного договора — это непреходящие ценности для наших братских народов, и ставить это под сомнение недопустимо, тем более, ссылаясь на возникший эпизод, который требует при этом совместного тщательного анализа и проверки», – написал Мезенцев.

Напомним, 33 россиян, задержанных позапрошлой ночью в санатории под Минском, следственные органы Белоруссии подозревают в «возбуждении социальной вражды и призывам к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», а также в «приготовлении к массовым беспорядкам». При этом утром госсекретарь белорусского Совбеза Андрея Равков заявил о том, что задержанным россиянам предъявлены обвинения в подготовке терактов.