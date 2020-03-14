14.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Посол РФ в Минске заверил в неизбежности интеграции России и Белоруссии




Поставленная президентами России и Белоруссии задача «по раскрытию потенциала Союзного государства» будет выполнена, несмотря ни на что.

Об этом сегодня заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этом стороны не обязаны завершить интеграционную работу к какой-то «юбилейной дате». Здесь избыточная торопливость, необоснованная спешка не нужны», – цитирует Мезенцева официальный сайт российского посольства.

Он напомнил, что программа действий по реализации положений договора была парафирована главами правительств России и Белоруссии еще в сентябре 2019 года. Но ряд сроков, обозначенных в «дорожных картах», по мнению дипломата, потребует корректировки.

«Чем сильнее будут Россия и Беларусь, чем больше успехи Союзного строительства, тем интенсивнее наши недоброжелатели будут «раскачивать» обстановку. Это отнюдь не на пользу белорусам и россиянам, а в глобальном плане – и тем, кто «раскачивает» ситуацию не только в европейском регионе», – сказал Мезенцев.

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