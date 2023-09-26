Посол России: Курти взял курс на завоевание населенного сербами севера Косово

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Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти поставил цель завоевать часть Косово, населенную сербами.

Посол убежден, что Запад поощряет Приштину в этой деятельности, и что диалог, который ведется, является ее формальным прикрытием.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Боцан-Харченко считает, что цель Запада – дать возможность Приштине установить полный контроль над всей территорией региона «под международным патронажем, включая военное присутствие так называемых миротворцев, которые помогают спецназу косовских албанцев продолжать реализовать линию подавления сербов и самой Сербии на Балканах».

«Параллели между негативным развитием ситуации в Украине и вокруг нее и в Косово под влиянием Запада становятся все более очевидными. Вся ситуация, абсолютно все, и отношение Приштины к сербам в Косово напоминает то, что произошло и происходит на Украине. Те же схемы, то же поведение Запада Точно так же, как мирные соглашения там сознательно не выполняются и все прикрывается заявлениями Запада о том, что их необходимо выполнять, американцы и члены ЕС повторяют каждый день и призывают Приштину выполнила Брюссельские соглашения, но ничего не делается. Насилие становится больше, а притеснения сербов продолжаются», – убежден российский посол.

По словам Боцан-Харченко, западные миротворцы одобрили эскалацию и насильственные действия против мирного населения, хотя они должны были его защищать.

«Они не должны действовать под эгидой НАТО, как это предусмотрено резолюцией Совбеза ООН, но на самом деле они выполняют приказы НАТО, то есть Запада», – подчеркнул дипломат.

Сегодня утром российский посол провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщил Боцан-Харченко, президент Сербии подробно проинформировал его о развитии событий на севере Косово в присутствии министра иностранных дел Ивицы Дачича.