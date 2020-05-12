Посол России: Москва поддержит только сербское решение по Косово

12.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва признает только то решение по Косово, которое будет одобрено Белградом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский посол выступил с разъяснением позиции России по косовской проблеме в связи с появлением в последнее время вольных трактовок этой позиции, в первую очередь, в западных и балканских СМИ.

«Остается задаваться вопросом, какова цель этих попыток исказить и извратить содержание российского подхода, – сказал Александр Боцан-Харченко. – Позиция России по решению косовской проблемы предельно ясна … Единственной основой для решения должна оставаться резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, в которой изложены основные принципы мирного урегулирования кризиса в Косово».

Напомним, что резолюция Совбеза ООН, принятая на фоне агрессии НАТО в июне 1999 года, признавала суверенитет Югославии над Косово (Сербия официально считается преемницей Югославии – ред.), при этом призывала к автономии и самоуправлению края, предписывала вывод войск и сил МВД, а также разоружение всех боевых формирований албанцев, возвращение беженцев.

Большинство этих положений было грубо нарушены после вывода из Косово югославских силовиков: суверенитет Белграда над краем был утрачен, вместо автономии, при прямом покровительстве США, создано квазигосударственное образование, вооруженные формирования албанских сепаратистов преобразованы поначалу в Силы безопасности, а с конца прошлого года – в «армию» Косово.

«Россия привержена достижению устойчивого и взаимоприемлемого компромиссного решения между Белградом и Приштиной на основе международного права, действующей резолюции Совета Безопасности ООН 1244, – отметил российский посол. – Россия согласится только с тем решением, которое будет приемлемо для Сербии. Для прямого участия России в переговорах по косовской проблеме необходимо соответствующее приглашение из Белграда. Еще раз подчеркну, что такие переговоры должны вестись в рамках международного права, в данном случае – это резолюция Совета Безопасности ООН 1244».

При этом Александр Боцан-Харченко отметил, что решение косовской проблемы должно соответствовать международному праву и, следовательно, одобрено Советом Безопасности ООН.