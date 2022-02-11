Посол России: «Москва всегда будет поддерживать сербов»

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В Белграде по случаю Дня российской дипломатии состоялась церемония возложения венков к памятнику последнему послу Российской империи в королевстве Сербия Николаю Гартвигу.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия всегда поддерживала интересы Белграда, когда речь шла о ситуации в Косово, – сказал принимавший участие в церемонии посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. – Россия занимает аналогичную позицию, когда речь идет о ситуации в Боснии и Герцеговине. Мы будем работать вместе, чтобы предотвратить планы децентрализации и лишения полномочий сербского народа в БиГ, потому что это важный вопрос для Сербии и Республики Сербской, а также для стабильности на всех Балканах и в Европе».

Также российский посол поблагодарил всех сербских официальных лиц, приславших поздравления по случаю Дня российской дипломатии.

«Поздравления по случаю Дня дипломатии, которые мы получаем каждый год от представителей Сербии, показывают, что наша дипломатия в Сербии пользуется большим уважением, почетом и признательностью и представляет собой пример эффективной международной деятельности», – отметил Боцан-Харченко.

Посол подчеркнул, что внешняя политика его страны определяется президентом России Владимиром Путиным и находит большую поддержку и понимание в Сербии. Он заявил, что международная политика России выражается в усилиях и гарантиях глобальной безопасности, а также в стремлении предотвратить расширение НАТО, что, по его словам, совпадает со статусом нейтралитета Сербии.

«Расширение НАТО не принесло стабильности и безопасности в регион, но способствовало дополнительным разногласиям», – заключил Боцан-Харченко, напомнив, что именно Североатлантический альянс несет ответственность за бомбардировку Сербии в 1999 году.