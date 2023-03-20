Посол России назвал США «сумасшедшим животным»

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Вторжение США в Ирак 20 марта 2003 года напугало многие государства.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, отвечая на вопрос, как он оценивает вторжение западной коалиции в Ирак.

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«Мы, естественно, по-прежнему считаем вторжение коалиции в Ирак незаконным. Потому что оно не было одобрено Совбезом ООН. Многие государства были напуганы, потому что страна, которая пользовалась авторитетом, подверглась нападению под ложным предлогом. Вопрос был в том, на кого еще нападет это сумасшедшее американское животное, потому что они тогда объявили, что будут делать всё, что хотят», – сказал Кутрашев в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, считаются ли американцы в Ираке по-прежнему оккупантами.

«Нет, понятию оккупации это уже не соответствует. Термин «американская оккупация» в регионе применим только к Сирии. Там у американцев незаконная база в районе Ат-Танф на сирийско-иорданско-иракской границе и такое же присутствие в Заефратье — это мы называем оккупацией. В Ираке они находятся по просьбе иракского правительства. Тут в этом смысле всё легитимно. Сейчас американское военное присутствие относительно небольшое. Если сравнить с 2003 годом, когда у них группировка была порядка 120 тыс. человек, если не больше, то сейчас речь идет о примерно 2,5 тыс. человек. Это уже в любом случае не оккупационная армия, которая контролирует ситуацию», – считает дипломат.