Посол России обещает «серьёзное возмездие» Западу за кражу активов

Россия готова начать уголовное преследование западных деятелей, которые поддержат конфискацию замороженных российских активов.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одним из главных спорных моментов в этих переговорах о достижении мира были замороженные российские активы. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что хотят использовать эти средства для восстановления Украины. Что вы думаете об этом?», – спросила ведущая.

«Я вижу, что мы готовим очень серьезный ответ на это. Это будет юридический и финансовый ответ. Многие европейцы, если это произойдет, потеряют свои деньги, вложенные в Россию. Во-вторых, мы будем преследовать тех, кто поддерживает эту идею», – ответил Келин.

«С другой стороны, Европа, конечно, потеряет доверие для всего мира, и это приведет к хаосу, потому что такого прецедента никогда не было. Даже во время Второй мировой войны или других войн после нее, никогда не было конфискации суверенных денег центральных банков», – отметил он.