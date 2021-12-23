Посол России передал Вучичу поздравления от Путина

23.12.2021  08:57 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко, который вручил ему письмо от российского лидера Владимира Путина.

В письме российский президент поздравил коллегу с наступающими Новым годом и Рождеством.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко, который вручил ему письмо...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в письме Путина, говорится, что «переговоры в Сочи полностью подтвердили силу стратегического партнерства между Россией и Сербией».

«Надеюсь на продолжение конструктивного диалога с вами и тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, – написал президент России. – Это соответствует коренным интересам наших братских народов и способствует обеспечению стабильности и безопасности на европейском континенте. Желаю вам, вашей семье и близким крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всем гражданам Сербии – мира и благополучия».

Вучич сердечно поблагодарил российского президента за поздравления, а также за теплый прием в Сочи и дружеские переговоры. Впоследствии президент Сербии и посол Росси обсудили прогресс двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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