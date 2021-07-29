29.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Россия
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Посол России: «Угроза для БиГ – не Россия, а те, кто подрывает диалог ее государствообразующих народов»

Посол Российской Федерации в БиГ Игорь Калабухов заявил, что Россия никоим образом не может...

Посол Российской Федерации в БиГ Игорь Калабухов заявил, что Россия никоим образом не может считаться угрозой для БиГ, поскольку она привержена всестороннему развитию равноправных и взаимовыгодных отношений с этой страной.

Об этом дипломат рассказал «Глас Српске», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза исходит от тех, кто категорически навязывает руководящие принципы развития, вмешивается во внутренние политические процессы и своими безответственными действиями подрывает диалог государствообразующих народов, хотя именно диалог является единственной основой для создания климата стабильности и примирения в БиГ», – сказал Калабухов.

Комментируя же заявления уходящего Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко о том, что в стране заметно растущее влияние России и Китая, посол России отметил, что Верховный представитель по изначальному замыслу должен быть не представителем Запада, а всего международного сообщества, в том числе России и Китая.

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