Посол России в Китае: БРИКС может стать противовесом ООН

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Международному сообществу пора создать единый фронт противодействия западному диктату.

Об этом на дискуссионной панельной сессии журнала «Международная жизнь» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В международных организациях складывается очень неприятная ситуация, не только для нас, а вообще для глобального сообщества. Потому что всё больше и больше командных высот, в том числе в ООН, захватывают западники. Поэтому нужно каким-то образом выступить с более единых, общих позиций, создавать фронт, который базируется не на дисциплине, а на осознании своих национальных интересов, на логике выживания в современном мире», – сказал Денисов.

Дипломат подчеркнул, что такие организации, как БРИКС, могут выступить не только альтернативой, но и противовесом коллективному Западу.

«Пример влияния, которое может оказать новая группа, тот же БРИКС – это тот самый Саммит двадцати. Именно благодаря разрозненным усилиям, но направленным в одну сторону, стран-членов БРИКС и помог выправить итоговый документ этого саммита в более или менее приемлемом направлении. Он разительно отличается от того, что закладывалось, и что западники пытались навязать всему мировому сообществу, и против чего выступили страны-члены БРИКС. Я думаю, это хороший пример, и такие будут множиться», – добавил посол.