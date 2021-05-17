Посол России в Сербии ответил на больные фантазии прозападного политического фрика

17.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер прозападной Либерально-демократической партии Сербии, скандальный Чедомир Йованович заявил, что русские дипломаты пытались отравить его детей.

Об этом политик рассказал Blic, передает корреспондент«ПолитНавигатора».

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Лидер либеральных демократов поведал таблоиду о том, почему его детей перестали охранять – по причине того, что «опасность для них миновала». Но, по его словам, в 2019 году они подверглись серьезной опасности.

Инцидент произошел летом того же года в ТЦ «Ушче», когда трое неизвестных якобы подсыпали порошок в стаканчик его дочери и предложили выпить получившуюся смесь, а когда приехала полиция, те показали «российские дипломатические паспорта». Впоследствии некий сотрудник посольства России «приехал и забрал» троицу, а содержимое стаканчика было отправлено на экспертизу, которая показала, что порошком был амфетаминовый наркотик МДМА.

«Мы давно не читали подобных злонамеренных измышлений, – прокомментировал сербской редакции радио «Спутник» слова Йовановича посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. – Их полная абсурдность очевидна для всех, кто имеет здравый смысл и не заслуживает никаких комментариев».

Очевидно, что сербский прозападный либерал решил взять у европейских политиков эстафету и поупражняться в абсурдных обвинениях в адрес России.

В политику Чедомир Йованович пришел из студенческого протеста против режима Слободана Милошевича, став одним из его лидеров. И даже был переговорщиком во время штурма резиденции югославского лидера, уговорив того сдаться спецслужбам.

Он присоединился к захватившей власть в ходе первой в новейшей истории «цветной революции» прозападной Демократической партии. Из которой его впоследствии исключили за неформатное поведение, после чего он организовал собственную Либерально-демократическую партию Сербии, которая оставила память о себе разве что креативными роликами в виде рок-клипов.

В политике Чедомир Йованович поначалу вел себя как поп-звезда, устраивал скандальные акции и делал провокационные заявления, не стеснялся признаваться в том, что любит злоупотребить алкоголем и практикует кокаин и марихуану. После того, как «Чеда» задумал объявить войну криминальному Земунскому клану, его автомобиль подрывали, но сам он остался жив.

Эксцентричность привела Йовановича к подчеркнуто антисерсбкой позиции: он стал обвинять свой народ в выдуманном «геноциде» в Сребренице и открыто выступал за признание Косово независимым государством. Таким образом, он окончательно растерял свой электорат и даже задумал было совсем уйти из политики, сосредоточившись на помощи в ведении бизнеса своей жены – довольно состоятельной женщины.

В марте 2019 года стало известно, что «Чеда» стал советником псевдохорватского (не популярен в своей общине и был избран за счет голосов бошняков) члена Президиума БиГ Желько Комшича.

В последствии стал почетным гражданином Сараево – города, откуда с 1992 по 1995 годы были изгнаны 150 тысяч и убиты более трех тысяч сербов.

При этом новоиспеченный боснийский политик рассказывал, что «завязал с дурными пристрастиями» и, напротив, увлекся здоровым образом жизни и экстремальным спортом. При этом он не забывал давать «советы» президенту Сербии Александру Вучичу – уступить албанцам в Косово.