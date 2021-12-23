Посол России: «За тупик в диалоге несет ответственность Приштина»

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Косовские сепаратисты, по мнению посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, не хотят вести серьезные переговоры с Белградом.

Об этом дипломат заявил агентству «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причиной тупика в диалоге между Белградом и Приштиной является нежелание временных институтов самоуправления в Косово вести серьезные переговоры, – сказал Боцан-Харченко. – Мы исходим из того, что брюссельский диалог, организованный в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, имеет неиспользованный потенциал».

По словам российского посла, важно, чтобы все заинтересованные стороны в мире подчеркнули, что албанские лидеры должны выполнять свои предыдущие обязательства, в первую очередь те, которые связаны с созданием Сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

«Глухота в отношении этого обязательства вредит самой Приштине, и мы ожидаем, что вы поймете это как можно скорее», – отметил дипломат.