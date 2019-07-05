Посол России заявил об угрозе новой войны за Косово

05.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США оказывают поддержку албанским сепаратистам в Косово, намеревающимся легализовать свой полицейский спецназ в качестве армии вопреки резолюции Совбеза ООН. В регионе высока вероятность нового военного конфликта. Европа должна вмешаться в ситуацию.

Такое предупреждение в интервью сербскому изданию Informer озвучил Александр Босан-Харченко, новый посол Российской Федерации в Сербии.

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Харченко отметил, что давление Запада на Сербию становится все более открытым, США и их союзники потакают Косово к совершению действий, влекущих сохранение напряженности на Балканах.

«Это давление ощущается даже на переговорах, которые ЕС ведет с Сербией, в то время как сами американцы делают это в еще более сильной форме. Между тем, нет никаких доказательств того, что интересы Белграда каким-либо образом учитываются при поиске компромиссных решений. Запад и, прежде всего, США поддерживают только косовских албанцев, их военные структуры и шаги по созданию армии, которая находится не только вне правовых рамок, но и создается с явной целью усилить напряженность во всем регионе», – подчеркнул российский посол.

«Москва искренне надеется, что напряженность вокруг Косово не превратится в серьезный конфликт, что Европа увидит, что ситуация развивается в опасном направлении, и если ее контроль будет ослаблен, это приведет к более серьезным конфликтам», – сообщил Харченко.

По его словам, Кремль выступает за переговоры по Косово на основе соглашения между Белградом и Приштиной, но исключительно на основе политики, согласованной в Совете Безопасности ООН.

«Только такое соглашение может поставить точку в этом вопросе и обеспечить долгосрочное решение проблем и стабильности в регионе», – подчеркнул Харченко.

Генерал Вооруженных сил Сербии в отставке Божидар Делич подтвердил, что в противостоянии Белград-Приштина американцы не стремятся к достижению компромисса, а поддерживают только албанцев, которым в свое время помогли в деле отторжения Косова.

«Они им создают государство, и для этого оказывается огромное давление на сербов… Мы должны знать, что американцы для албанцев совершили самое большое преступление, и сделают все остальное, чтобы завершить это преступление. Албанцы заплатили за это хорошо, подкупая все важные фигуры грязными деньгами, которые у них водятся в изобилии. Однако мы должны отстаивать свои интересы, опираясь на ООН и международные документы, а также на друзей в мире. И это уж точно не американцы», – подчеркнул Делич.

Милисав Паич, президент Сербского внешнеполитического общества, согласился с оценкой российского посла.

«Стратегическая цель США на десятилетия – отделение Косово от СФРЮ, СРЮ, а затем от Сербии. В 1980-х годах Конгресс США принял несколько резолюций в поддержку сепаратизма косовских албанцев, которые Соединенные Штаты пытались осуществить посредством навязанного соглашения в Рамбуйе и, поскольку они потерпели неудачу, они начали агрессию против Сербии. Посол Кайл Скотт неоднократно заявлял, что Вашингтон считает Косово независимым государством, имеющим право на армию. Нет необходимости сомневаться в том, что Приштина может прибегнуть к военным провокациям», – сказал Паич.

Российский посол также добавил в ходе беседы, что ведется подготовка к предоставлению Сербии кредитов на сумму 172,5 миллиона евро.

«Это экспортный кредит для продолжения развития инфраструктуры, а также для создания нового диспетчерского центра для сербской железной дороги. Это решение реализуется на основе договоренности, достигнутой в ходе последнего визита президента России Владимира Путина в Сербию», – пояснил Харченко.