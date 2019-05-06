Посол США экстренно отбыла из Киева в Вашингтон

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание «ZN.UA» со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон», — пишет издание.

По данным «ZN.UA», до назначения нового главы дипломатической миссии на Украине соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Предыдущий посол Джеффри Пайетт покинул Украину после трех лет работы 18 августа 2016 года. Вновь назначенный посол Мари Йованович вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко 23 августа того же года.