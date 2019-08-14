Посол США нахваливает Суркова и предлагает сдать Донбасс Зеленскому

14.08.2019, Москва, Елена Острякова

Российское бизнес-сообщество платит непомерно высокую цену в результате санкций Запада, введенных из-за событий на Украине, – Донбасс должен быть возвращен в состав украинского государства.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил посол Соединенных Штатов Америки Джон Хантсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Соединенные Штаты могут, а возможно, и должны оказать в этой ситуации содействие. Но во главе угла должны быть усилия и решимость, основанные на готовности Москвы исправить возникшую ситуацию. А ситуация эта, кроме того, сопряжена с сотнями санкций, которые чрезвычайно дорого обходятся бизнес-сообществу в России и в какой-то степени тормозят экономическое развитие России. Таким образом, за создание и замораживание украинской проблемы пришлось заплатить реальную внутреннюю и внешнюю цену», – сказал Хантсман.

Он прокомментировал сообщения о возможности встречи спецпредставителя США Курта Волкера и куратора Донбасса от Кремля Владислава Суркова.

«Курт Волкер – выдающийся дипломат. Г-н Сурков – выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели», – сказал посол, признав, что за последние два года никакого прогресса по Донбассу достичь не удалось.

«Зеленский и президент Путин должны найти общий язык путем взаимодействия, а Украина должна вернуть свою целостность в соответствии с минскими соглашениями. У нас есть план действий, разработанный странами-участницами процесса и предлагающий шаги, которые необходимо сделать для продвижения вперед. Он был заморожен, — уже несколько лет не было никаких сдвигов, — это связано с многочисленными сложностями в последней администрации в Киеве и в Москве. Но сейчас у нас вполне законно появилась новая возможность», – утверждает Хантсман.

«Зеленский – новый президент. У него новый законодательный орган, рада, в которой у него сейчас большинство. Он может на самом деле принимать законы. Как говорят американские политики, подул новый ветер. Новый ветер дует», – объяснил посол свой оптимизм.