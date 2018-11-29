Посол США назвала главное достижение Украины

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Выступая на II Международной конференции по вопросам морской безопасности посол США в Украине Мари Йованович поддержала действия украинской стороны во время инцидента в керченском проливе и напомнила, что США уже предоставляют Украине поддержку в реализации ее военно-морской стратегии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская военно-морская стратегия является главным достижением. Это больше, чем просто документ: он представляет собой решение и обязательство защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты поддерживают право Украины на это и мы будем продолжать стоять с людьми Украины против российской агрессии.

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И наша поддержка – не только на словах. Я могла бы пройтись по длинному списку, что я обещаю не делать, о тех видах поддержки, которые мы предоставили украинскому флоту за последние несколько лет.

Мы вскоре доставим два катера класса Island; мы начали многоэтапный проект по предоставлению радарных систем; и обмена данными с сайтами ВМС США, чтобы улучшить способность Украины осуществлять мониторинг морского пространства; инфраструктура, о которой говорил адмирал Воронченко на нескольких украинских военно-морских объектах, которым мы помогаем; военно-морские учения Sea Breeze, прошедшие в восемнадцатый раз; и конечно, военно-морское присутствие в Черном море, согласованное с НАТО, это около 250 дней в году присутствия США или НАТО в Черном море. Также, мы гордимся тем, что оказали определенную помощь в разработке морской стратегии, которая была представлена и объявлена на этой конференции.

Эти и другие шаги, я думаю, свидетельствуют о серьезности наших обязательств и мы сейчас рассматриваем дополнительные способы, которыми Соединенные Штаты могли бы помочь Украине в дальнейшем развития ее морских возможностей», – сказала она.