Посол США отговаривает соотечественников воевать за Украину
22.06.2022 16:31 (Мск), Киев
Американцам не следует ехать на Украину и брать в руки оружие, лучше ограничиться финансовой поддержкой.
Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявил посол США в России Джон Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Байден лично говорил, что мы не рекомендуем американцам ездить в Украину воевать. Есть другие способы поддерживать Украину, в том числе финансово.
Многие американцы отправились в Восточную Европу, чтобы помогать беженцам. Но мы не призываем, точнее всячески не рекомендуем американцам отправляться в Украину и брать в руки оружие в нынешних обстоятельствах», – заявил Салливан.
Спасибо!
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