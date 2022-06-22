Посол США отговаривает соотечественников воевать за Украину

22.06.2022  16:31 (Мск), Киев
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Американцам не следует ехать на Украину и брать в руки оружие, лучше ограничиться финансовой поддержкой.

Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявил посол США в России Джон Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам не следует ехать на Украину и брать в руки оружие, лучше ограничиться финансовой...

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«Президент Байден лично говорил, что мы не рекомендуем американцам ездить в Украину воевать. Есть другие способы поддерживать Украину, в том числе финансово.
Многие американцы отправились в Восточную Европу, чтобы помогать беженцам. Но мы не призываем, точнее всячески не рекомендуем американцам отправляться в Украину и брать в руки оружие в нынешних обстоятельствах», – заявил Салливан.

 

 

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