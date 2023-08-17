Посол США требует от Черногории поддерживать суверенитет Косово и Украины

Алексей Топоров.  
17.08.2023 13:19
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, США, Украина, Черногория


Посол США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке выставила требования Вашингтона к своим славянским подопечным.

О них посол написала на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке выставила требования Вашингтона к своим славянским подопечным....

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В своем сообщении американский посол по сути выставила требования Запада к руководству Черногории, необходимые этому постюгославскому государству для дальнейшей успешной евроинтеграции (с 2017 года страна является членом НАТО и на сегодняшний момент – кандидат на вступление в ЕС).

«Для того чтобы Черногория могла реализовать свои евроатлантические устремления, ей необходимо правительство, осуждающее российскую агрессию, выступающее за территориальную целостность Украины и поддерживающее санкции ЕС против России, а также усиливающее активное участие в НАТО, защищающее права своих меньшинств и поддерживая суверенитет соседних стран, в том числе Косово», – написала Райзинг Рейнке.

И, как водится у американских политиканов, дипломат закончила свое сообщение абзацем, не несущим никакого смысла, но полным дипломатических штампов:

 «Соединенные Штаты хотят, чтобы наш союзник Черногория преуспела в формировании будущего своей внешней политики и политики безопасности».

Надо отметить, что режим экс- диктатора Черногории Мило Джукановича одним из первых признал независимость Косово, а с началом СВО страна традиционно участвуют во всех пакетах антироссийских санкций.

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