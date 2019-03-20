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20.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Скандал, Спецслужбы, США, Украина
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Посол США в Киеве вляпалась в грандиозный скандал

Посол США на Украине Мари Йованович может досрочно покинуть свою должность и отправиться в Вашингтон.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист-расследователь Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Бойко, это связано с тем, что Йованович замешана в скандале с вмешательством в выборы президента США и причастна к так называемому «делу Манафорта».

Речь идет о показаниях, которые дал глава САП Назар Холодницкий, который заявил, что директор НАБУ Артем Сытник и спецпредставитель ФБР на Украине Карен Гринавей участвовали в попытке скомпрометировать кандидата в президенты США Дональда Трампа через экс-главу его предвыборного штаба Пола Манафорта, замешанного в коррупционном скандале с «амбарной книгой» Партии Регионов.

«Последствия не замедлили: за эту выходку в декабре 2018 миссис Гринавей, несмотря на 22 года беспорочной службы, была уволена с ФБР», – пишет Бойко.

За ней, по словам журналиста, могут последовать Артем Сытник и высокопоставленные чиновники США.

«Газета «The New York Times» опубликовала статью, в котором говорится о том, что юристу Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в «деле Манафорта». Издание пишет, что Крейга могут обвинить в том, что он сотрудничал с Манафортом и скрыл получение денег от украинских олигархов… В январе 2019 года начато расследование по Крейгу, а в ближайшее время в очень пикантной ситуации могут оказаться заместитель госсекретаря Джон Кент, бывший посол США в Украине Пайетт и нынешний посол Мари Йованович», – добавляет Бойко.

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