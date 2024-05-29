Посол США в Молдове анонсировал новые санкции против неугодных граждан страны

Алексей Логофет.  
29.05.2024 17:30
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Дискриминация, Молдова, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, США


США будут и дальше вводить санкции против неугодных им граждан Молдовы, особенно тех, кто выступает за альтернативный прозападному внешнеполитический курс. Так, в настоящее время идёт работа над новым перечнем санкций против «олигархов, угрожающих безопасности и европейскому пути Республики Молдова».

Об этом заявил американский посол в Молдове Кент Логсдон в итоговом интервью в программе Cutia Neagră на провластном канале TV8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут и дальше вводить санкции против неугодных им граждан Молдовы, особенно тех, кто...

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«Наша работа на этом не закончена, мы усердно работаем над новыми санкциями. Должен сказать, что я горжусь тем, что США первыми из международных партнеров смогли выступить в октябре 2022 года с санкциями против беглых олигархов, которые сыграли действительно негативную роль в обществе и продолжают оказывать влияние на политику, экономику, культуру и другие сферы», – сказал посол США.

Логсдон добавил, что уверен в эффективности наложенных санкций, которые не только ограничивают финансовые операции, владение имуществом и поездки в США, но и создают значительный репутационный риск для «олигархов». Он привел в пример случай, когда американские адвокаты Илана Шора, ныне возглавляющего блок «Победа», отказались от его защиты, заявив, что не могут работать с лицами, находящимися под американскими санкциями.

Посол США уточнил, что в случае выявления любых активов молдавских олигархов на территории США американские власти могут обратиться в суд или к правительственным органам для их замораживания или конфискации.

«Большинство олигархов прекратили деятельность в США из-за наших жестких санкций, из-за угрозы судебных исков. Мы продолжаем работать в этом направлении. Но если что-то найдем, обязательно примем меры», – заверил уходящий посол.

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