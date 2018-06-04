Политнавигатор - Новости России и Украины
04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мнение, Общество, Политика, Россия, США, Украина

Посол США в России: до встречи Трампа и Путина еще далеко


Посол США в России Джон Хантсман заявил, что до встречи президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока что далеко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

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Хантсман сказал, что если такой саммит состоится, то “президент, когда настанет пора, скажет то, что нужно сказать”.

Ранее появились сообщения, что в Белом доме работают над организацией такой встречи.

Трамп заявляет о готовности к саммиту с Путиным, который, как утверждает американская разведка, и отдавал распоряжение о вмешательстве в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах.

Президент неоднократно говорил, что хочет улучшить отношения с Москвой. По словам Хантсмана, Трамп не пойдет на переговоры с Путиным, если у него не будет вопросов для обсуждения, которые “отвечают национальным интересам США”.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом планирует возможную встречу президента Трампа с президентом Путиным, планирование ее пока находится на ранней стадии.

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