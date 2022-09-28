Посол Украины: «Мы додавили Израиль. Пошла помощь по борьбе с дронами»

28.09.2022  10:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Израиль предоставляет Украине технологии борьбы с беспилотниками, которые в последнее время стала особо активно использовать российская армия.

Об этом в эфире ТСН заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль предоставляет Украине технологии борьбы с беспилотниками, которые в последнее время стала особо активно...

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По словам Корнийчука, происходит это через США и третьи страны, которые имеют с Израилем совместное производство антидронового оружия.

«Та промышленность израильская, которая работает в этом секторе, она фактически полностью является совместным предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно из Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля, потому что, как правило, все ноу-хау и все разработки запатентированы и требуют разрешения на них страны-производителя», – сказал дипломат.

«То есть, если в совместном предприятии с американцами часть разработана Израилем, или это израильская разработка, которая производится в Израиле или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел в последние месяцы, благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону», – заявил Корнийчук.

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