Посол Украины: «Мы додавили Израиль. Пошла помощь по борьбе с дронами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Израиль предоставляет Украине технологии борьбы с беспилотниками, которые в последнее время стала особо активно использовать российская армия.

Об этом в эфире ТСН заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Корнийчука, происходит это через США и третьи страны, которые имеют с Израилем совместное производство антидронового оружия.

«Та промышленность израильская, которая работает в этом секторе, она фактически полностью является совместным предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно из Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля, потому что, как правило, все ноу-хау и все разработки запатентированы и требуют разрешения на них страны-производителя», – сказал дипломат.

«То есть, если в совместном предприятии с американцами часть разработана Израилем, или это израильская разработка, которая производится в Израиле или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел в последние месяцы, благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону», – заявил Корнийчук.