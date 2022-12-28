Посол Украины: Помощи США не хватает. Надо просить ПВО у всего мира

Нужда Киева в вооружениях и прочей поддержке настолько велика, что элементы и системы ПВО передавать Украине должны не только США и страны-союзники.

Об этом в интервью «Суспильному» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работаем в рамках координационной группы «Рамштайн» над тем, чтобы получить и «Пэтриот», и все остальные виды ПВО не только от тех стран, которые их производят, но и от всех, где они могут быть. Потому что в действительности наша нужда как в оружии, так и в энергетическом оборудовании, так и в финансовой помощи, она настолько огромна, что это требует усилий не только США», – сказала посол.

«Понятно, они номер один по количеству помощи в каждой категории. Но и всех стран ЕС, стран G7+, но и также очень многих стран, которые, может, не были нашими традиционными партнёрами. Но сейчас с каждым днём этой войны, и это работа и президента, и всего дипкорпуса, всё больше понимают, насколько эта ситуация чёрно-белая», – рассказала Маркарова.