Посол Украины в Анкаре пожаловался на «тьму русских в Турции»

Новости Украины

С начала проведения СВО в Турции поселились и массово скупили практически всю недвижимость в провинции Анталия около полумиллиона россиян, из-за чего поднялись цены на аренду и покупку жилья.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они бегут из России с 24 февраля. По состоянию на сегодня, по разным данным, в Турции уже зарегистрировались на временное проживание около полумиллиона граждан России. Это не женщины с детьми, как наши, наших сейчас здесь сорок (тыс.), а их полмиллиона, где-то в десять раз больше. Они уже давно бегут, то, что они, возможно, вывезли раньше семьи, а теперь догоняют особы мужского пола – это подтверждает то, что политика мобилизации ни к чему хорошему в России не приведет, для нее самой, это нам на пользу. То, что они делают – это тоже показатель слабости. Полмиллиона русских, а если их будет миллион, то это будет угроза национальной безопасности Турции. Обычные граждане Турции уже жалуются на это количество русских, потому что только в районе одной Анталии цены на жилье возросли примерно на 20-30%. Это тоже наблюдается в большинстве мест побережья, где массово покупалась собственность, дома, квартиры и так далее, или аренда, также выросла аренда. Для обыденного турецкого гражданина раньше было доступно, а сейчас нет, потому что – инфляция догнала и цены подросли. Плюс также начинают формироваться бизнес группы русских здесь, это тоже создает определенное давление на турецкий бизнес. Единственное, что страна большая, и не чувствуется это так, как, например, в той же Грузии», – вещал Боднар.

Он подчеркнул, что якобы понаехавшие «зетники» пытаются организовывать массовые митинги, которые пресекают с помощью юристов и политического влияния.

«С 24 числа сюда наехали не только либералы или кто убегал от войны. Здесь убегали, в первую очередь, те, кто имел такую возможность, кто имел определенные средства, кто переживал, что их бизнес не исчез. И они их, они их, как правило, переносили или реорганизовывали здесь. Уже по существующими данным, более 600 фирм с российским капиталом, с российскими собственниками – созданы в Турции. Это, начиная с недвижимости и заканчивая перепродажами. Это также обход санкций, и мы обращаем внимание на это наших международных коллег. Кроме этого, эти «зетники» давно уже хотели проводить даже массовые мероприятия. Мы, благодаря усилиям юристов, политические определенные влияния, работа по регионам, плюс наша громада, мы не позволили 9 мая проводить массовые мероприятия. На самом деле их тут довольно много, они невидимые, с точки зрения самоорганизации, потому что боятся украинцев, они боятся того, что их будут воспринимать негативно в турецком обществе», – сочинял хохло-посол.