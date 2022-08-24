Посол Украины в США: Наше будущее зависит от Запада

Новости Украины

Стойкость Украины в противостоянии с Россией зависит от помощи США, западных санкций и общих усилий противников РФ.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень важно, чтобы не просто Украина отстояла себя, для нас очень важно, чтобы Россия проиграла в этой войне. Потому что не может агрессивная, недемократическая недоимперия, которая решила в ХХІ столетии просто нарушить все международные нормы и напасть на мирную страну, которая не представляла никакой угрозы, просто в какой-то момент сказать: «Окей, а теперь мы пошли». Выводы из этого нападения и нашей борьбы очень важны для всей системы международного права и всей архитектуры безопасности», – сказала посол.

«У нас нет другого выхода, потому выдержки точно хватит украинцам. В такой ситуации, с ускорением санкций, над которым мы очень активно работаем, с ускорением военной помощи нам и другой помощи, выдержки в определенный момент точно не хватит России, потому что этой агрессией они не только вредят нам, они очень сильно разрушают собственную страну. Потому что те санкции, которые даже на сегодняшний день запланированы, не так быстро, как нам хотелось бы, но в среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе русские сами воруют свое будущее. Я уверена, и мы это слышим от многих партнеров, это, конечно, не автоматически, над этим нужно очень активно работать, что выдержки хватит нашим партнерам. Потому что, на самом деле, ответ на вопрос, хватит ли нам всем выдержки – это не ответ на вопрос, выстоит ли Украина, это ответ на вопрос, выстоит ли демократический мир», – заявила Маркарова.