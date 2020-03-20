Посол Украины в США пожаловался на Францию и Германию

20.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Позиции Парижа и Берлина, не желающих конфронтации с РФ, диктуются зависимостью от торговли или ведения бизнеса с Россией

Об этом в интервью киевскому сайту «Апостроф» заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, отвечая на вопрос о позиции Франции и Германии в рамках «нормандского формата».

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«Я думаю, что Германия и Франция, в первую очередь, руководствуются своими национальными интересами. К нашему сожалению, время от времени интересы Франции и, в меньшей степени, Германии диктуются зависимостью от торговли или ведения бизнеса с Россией. Мощное экономическое лобби есть и в той же Германии: там постоянно говорят о том, что мы страдаем от санкций и их нужно отменить», – сказал дипломат.

По его словам, все эти аспекты влияют на позиции обеих стран.

«И тут нужно найти золотую середину между надеждой, которая до сих пор живет в головах многих политиков в Европе – о том, что позицию России можно изменить путем каких-то уступок или идя ей навстречу, забыть о Крыме или начать снимать санкции и после этого Россия станет хорошая и уйдет из Украины. Такого не случится. Если кто-то этого не понимает, то это может вызывать только сожаление», – заявил Ельченко.