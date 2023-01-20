Посол Украины в США предложила американцев сделать хозяевами, а на ЕС сгрузить рутину 

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Все преференции по поводу восстановления Украины после войны необходимо будет отдать американскому бизнесу, тогда как рутиной обязан заняться ЕС.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень надеемся и много работаем над тем, чтобы США занимали одну из ведущих ролей. Естественно, что мы как кандидат на вступление в ЕС, разумеется… По большей части вопросов ЕС должен вместе с нами работать над будущим восстановлением. Однако, конечно же, США как наш стратегический партнёр номер один, американский бизнес, который бы мы хотели видеть более активно задействованным в процессах восстановления Украины, не только требует восстановления или будет требовать восстановление после того, как мы победим, но и Украина может стать решением очень многих глобальных проблем. От пищевой безопасности до энергетической и других», – сказала посол.

«Поэтому на сегодняшний день даже в бюджете помощи Украине на 2023 год администрацией [США] были поданы и Конгрессом утверждены, в том числе, деньги – не просто бюджетной прямой поддержки, но и на процессы начала уже восстановления, отстройки и так далее. Поэтому мы это активно обговариваем. Привлечены, кроме Белого дома, все департаменты США – от финансов до торговли, энергетики и прочих», – объяснила Маркарова.