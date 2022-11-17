Посол Украины в США рассказала, как окучивает Вашингтон ради признания РФ «террористом»

Новости Украины

На словах и администрация Джо Байдена, и Конгресс соглашаются, что Россия является страной-спонсором терроризма, однако вводить ограничения для Москвы и ощущать их последствия на себе – в Вашингтоне не спешат.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Макарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим от США большей изоляции для России, поэтому тот инструмент, который есть у США, применённый к четырём государствам стран-спонсоров терроризма, мы обратили на него внимание и очень активно просим наших союзников его применить. У него действительно есть ряд ограничений, которые будут касаться трансатлантического сотрудничества и наших отношений общих, в том числе, с европейскими странами. Поэтому мы всё же надеемся, что вместе с нашими партнёрами найдём рецепт, каким образом мы введём всё, что необходимо для статуса страны-спонсора терроризма. Однако в действительности пора уже привести инструмент в соответствие к тому, кем Россия является. Потому что Россия же не спонсор терроризма, Россия – просто террорист, это страна, которая сама совершает теракты», – вещала она.

«Поэтому – да, мы до сих пор не нашли полного взаимопонимания с нашими партнёрами по поводу этого статуса – из определённых объективных причин. Однако понимание того, что Россия – террорист и понимание того, что ограничивать Россию нужно и далее, есть и у Администрации, и у Конгресса. Мы сейчас в очень активных дискуссиях по этому поводу – и офис президента, и МИД», – утверждает Макарова.