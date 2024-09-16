Посол Украины в Турции: Анкара внимательно изучает наши удары по РФ

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 181
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Турция с большим интересом наблюдает за всем, что Украина применяет против РФ на поле боя.

Об этом в интервью «РБК-Украина «рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция с большим интересом наблюдает за всем, что Украина применяет против РФ на поле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Турция, прежде всего, укрепляет собственные ВМС, и на сегодня, благодаря действиям сил обороны Украины, Турция стала доминантом в Чёрном море, поскольку количество российских кораблей существенно уменьшилось. Соответственно, для Турции это составляет прямой интерес»,  – сказал Боднар.

Посла спросили, есть ли заинтересованность Анкары в украинских морских дронах.

«Абсолютно есть. Турция также развивает свою индустрию морских дронов, и опыт производственной мощности, и практика применения, конечно, интересует турецкую сторону. Буквально на прошлой неделе были разговоры о возможности кооперации в этом плане, на октябрь планируется большая выставка в Стамбуле, надеемся, что там будут обсуждаться перспективы взаимодействия.

Не буду раскрывать всех деталей, но однозначно Турция интересуется всеми изделиями, которые сейчас применяются на фронте против РФ со стороны Украины, всеми нашими наработками. И, конечно, для Турции Украина является одним из самых приоритетных партнёров в сфере оборонпрома.

Это не только дроны, это много других технологий, IT-сфера, возможности использования опыта по цифровизации поля боя и множество других вещей, в которых Украина презентует свои лидерские качества», – вещал укро-дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть