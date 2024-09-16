Посол Украины в Турции: Анкара внимательно изучает наши удары по РФ

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Турция с большим интересом наблюдает за всем, что Украина применяет против РФ на поле боя.

Об этом в интервью «РБК-Украина «рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция, прежде всего, укрепляет собственные ВМС, и на сегодня, благодаря действиям сил обороны Украины, Турция стала доминантом в Чёрном море, поскольку количество российских кораблей существенно уменьшилось. Соответственно, для Турции это составляет прямой интерес», – сказал Боднар.

Посла спросили, есть ли заинтересованность Анкары в украинских морских дронах.

«Абсолютно есть. Турция также развивает свою индустрию морских дронов, и опыт производственной мощности, и практика применения, конечно, интересует турецкую сторону. Буквально на прошлой неделе были разговоры о возможности кооперации в этом плане, на октябрь планируется большая выставка в Стамбуле, надеемся, что там будут обсуждаться перспективы взаимодействия. Не буду раскрывать всех деталей, но однозначно Турция интересуется всеми изделиями, которые сейчас применяются на фронте против РФ со стороны Украины, всеми нашими наработками. И, конечно, для Турции Украина является одним из самых приоритетных партнёров в сфере оборонпрома. Это не только дроны, это много других технологий, IT-сфера, возможности использования опыта по цифровизации поля боя и множество других вещей, в которых Украина презентует свои лидерские качества», – вещал укро-дипломат.