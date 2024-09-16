Посол Украины в Турции: После перемоги запустим турков в Крым

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Анкара помогает Украине восстанавливать ВМС и не признаёт российский статус Крыма, а значит, может рассчитывать на преференции после захвата полуострова.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция абсолютно поддерживает территориальную целостность, в том числе, не признаёт оккупацию Крыма, что означает возможности привлечения Турции к позднейшему восстановлению и реконструкции Крыма. Вы знаете, Турция уже привлечена к восстановлению ВМС Украины через сооружение соответствующих корветов. И я думаю, что на этом не остановится», – сказал Боднар.

Посла спросили, на какой стадии находятся корветы, и стоит ли ждать их передачу Украине до завершения войны.

«У Турции нет никаких возражений относительно того, что эти корабли были переданы Украине, поскольку у неё есть контрактные обязательства, она выполняет свои работы и готова будет обеспечить так, как решит украинская сторона. С другой стороны, на сегодня первый корвет «Иван Мазепа» проходит швартовые и ходовые испытания, и готовность его к сдаче в строй будет приблизительно к концу текущего года. Другой корвет, который 1 августа был спущен на воду, будет введён в строй где-то в 2026 году. То есть сейчас период, когда ведутся подготовительные работы по оснащению – силовая установка, вооружение, и много других нужный вещей, соответствующий экипаж», – ответил дипломат.

«Конечно, два корабля, даже если они будут в состоянии полной боевой готовности, не смогут изменить оперативную обстановку в самом регионе, однако они нужны будут Украине для того, чтобы восстановить свой флот одномоментно, то есть при участии коалиции тех стран, которые уже согласились передать Украине эти корабли. Будем видеть, когда это станет нужно, и соответствующее решение будет принято руководством государства», – добавил Боднар.