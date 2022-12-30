Посол Украины в Турции рассказал, как утешает коллег во время встреч Путина с Эрдоганом

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Чтобы не очень огорчаться встречам президентов Турции и РФ или глав МИД этих стран, нужно предполагать, что обсуждается выгодные Киеву вопросы.

Об этом в интервью финансируемому американскими властями «Радио Свобода» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что мы видим, например, Эрдогана с Путиным или Чавушоглу с Лавровым, я всегда говорю коллегам: а может они говорят об освобождении украинцев? Или о зерновом договоре? Или о вещах, как убедить Россию вывести войска из Украины? Давайте не смотреть на это линейно, а давайте говорить о функциональных вещах, которые данная страна может выполнять. Мы не можем этого делать, и множество партнёров этого делать не могут. А у них есть такая возможность, есть потенциал, и пытаются сделать многое для того, чтобы поспособствовать, как они говорят, окончанию войны, а в нашем понимании это достижение победы путём освобождения территорий Украины», – сказал Боднар.