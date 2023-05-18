Посол Украины в Турции: Требования России по зерновой сделке не учитываем

Вадим Москаленко .  
18.05.2023 20:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Общество, ООН, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина


Зерновая сделка – это договор, предусматривающий исключительно вывоз украинского зерна на международные рынки, остальные условия которого – это дело ООН и тех, с кем этот документ был подписан.

Об этом на брифинге сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зерновая сделка – это договор, предусматривающий исключительно вывоз украинского зерна на международные рынки, остальные...

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«Есть ли какие-то требования, которые выдвигала Россия для того, чтобы всё-таки была продолжена эта зерновая сделка?», – прозвучал вопрос.

«В самом договоре не предусмотрено удовлетворение никаких потребностей России. Сам договор предусматривает механизмы функционирования зернового коридора с украинских портов на международные рынки. То, что Россия пытается сейчас прицепить – это вопросы, связанные со снятием ограничений с этих банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Этот вопрос пока что находится в дискуссии», – ответил посол.

«И именно ООН, как известно, подписывала со страной-агрессором соответствующий меморандум о содействии в решении этих вопросов. Поэтому дискуссии относительно тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна работать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате, который сейчас мы знаем, который работает с 22 июля прошлого года», – сказал Боднар.

На высказывание украинского политика обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов.

«Типичный украинский подход! Любое соглашение нужно исключительно для одного: для того, чтобы было выгодно Украине. Все остальное – необязательные к исполнению пункты», – констатировал эксперт.

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