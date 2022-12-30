Посол Украины в Турции требует отдать под трибунал всех российских дипломатов

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Сотрудники российских дипведомств и без вторжения на Украину уже заслужили того, чтобы предстать перед международным трибуналом.

Об этом в интервью финансируемому американскими властями «Радио Свобода» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посла спросили, должны ли будут в будущем российские дипломаты отвечать перед международным трибуналом.

«Обязательно. Это часть военной машины, которую запустил Путин, не только начиная с агрессии против Украины с 2014 года, а вообще своей агрессивной политикой в отношении большинства европейских стран, США. Мы должны вспомнить 2016 год – избирательная кампания в США. Каталония, «Брексит», выборы в Нидерландах. Достаточно много следов российского вмешательства через киберпространство, через фэйк-ньюс, через информацию», – сказал украиснкий дипломат.

«За это всё, в том числе, российская дипломатия должна нести прямую ответственность. Особенно сейчас, когда такие фигуры, как Небензя, Лавров и другие оправдывают преступления русских, оправдывают и поддерживают эту агрессивную политику Путина или Кремля», – заявил Боднар.