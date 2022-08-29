Посол Украины: Ватикан кишит агентами КГБ

У России с советских времен осталась сеть агентов в Ватикане.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, этими «агентами» являются российские священнослужители, которые посещают и работают в Ватикане.

«С приходом Папы Иоанна XXIII, который взял курс на созыв Второго Ватиканского собора, на большую демократизацию церковной жизни, расширение коммуникативных возможностей и платформ. И в Советском Союзе спецорганы поняли, что можно использовать этот канал взаимодействия с Ватиканом для пропаганды абсолютно четких советских идеологем и убеждать весь мир, что «у нас нет преследования религии, у нас полная демократия», – сказал посол.

«И второе, что через эти каналы – интегрировать российскую агентуру для сотрудничества не только с римскими, но и со многими другими структурами.

И с начала 60-х годов десятки и сотни кандидатов, студентов, богословов российской церкви, которые сюда приезжают, я уверен, что если не сто процентов, то 95 были ангажированными и выполняли, кроме каких-то, наверное, имели и свои церковные задачи, они выполняли исключительно задачи политические, связанные с соответствующими заданиями Компартии и КГБ тогдашнего», – заявил Юраш.