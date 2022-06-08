Посол в Анкаре недоумевает: Турки винят США и НАТО в происходящем на Украине

08.06.2022  11:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Турция, Украина
Новости Украины

В Турции сильны антизападные настроения и большинство населения страны считают, что в происходящем на Украине виноваты США и НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Турции сильны антизападные настроения и большинство населения страны считают, что в происходящем на...

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При этом, дипломат уверяет, что большинство турецких граждан поддерживают украинскую армию и желают ей победы.

«На самом деле, здесь, в Турции, довольно сильной является антизападная риторика или антизападные настроения, из чего формируется их картина мира. То есть, если вы спросите у турецкого общества, поддерживают ли они войну – они скажут, 80%, что они против войны, и они считают, что Украина правильно делает, что защищается, и поддерживают нас в этом. Уже большинство турок знают, что такое «Слава Украине», и с удивлением воспринимают наше сопротивление и наши победы, даже радуются за них», – сказал дипломат.

«Но если вы спросите, в чем причина войны, то 50% скажут, что в этом виновата Америка. Америка, НАТО, Запад – любой нарратив, который вписывается в западную риторику, он будет играть свою роль», – заявил Боднар.

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