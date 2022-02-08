Посол в Лондоне: Британские ракеты помогут против российского флота
Украина претендует на статус друга Великобритании, несмотря на то, что такая дружба для Лондона несет большие риски.
Об этом в эфире радио «Новое время» заявил экс-глава МИД Украины, посол в Великобритании Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Пристайко, та военная помощь, которая оказывается Украине Великобританией, позволит Киеву противопоставить хоть что-то России в Черном море.
«Великобритания хочет понять для себя и найти новых, если хотите, друзей. На кандидатуру такого друга Украина, в принципе, подходит. Несмотря на весь багаж проблем, который тянет за собой дружба с нашим государством, а это в первую очередь противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу. Демонстрацией этой готовности является, например, поставка вооружения, которая есть сейчас, подписание военного соглашения, а это 1,7 миллиардов фунтов стерлингов – это два миллиарда долларов, очень серьезные средства.
Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – сказал дипломат.
«Это четыре конкретных проекта. Первый проект – это два корабля, минные тральщики, которые уже сейчас стоят на стапелях в Шотландии и переделываются под наши нужды, это корабли, которые будут строиться – первый тут, в Британии, а следующие будут на украинских верфях, таким образом будут привлечены наши судостроители, это два порта – один в Черном, другой в Азовском море, и это ракетное вооружение.
В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – заявил Пристайко.
Ранее сообщалось, что Лондон обсудил с Киевом поставку для ВМСУ ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA.
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