Посол в Москве: США в Казахстане интересуют в основном инвестиции в добычу газа

09.01.2022  14:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Средняя Азия, США, Энергетика


Казахстан не ощущает вмешательства в свои внутренние дела со стороны иностранных государств на официальном уровне.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Казахстан не ощущает вмешательства в свои внутренние дела со стороны иностранных государств на официальном...

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«На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идет явное вмешательство. Как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом. Или кто-то пытается, какие-то центры… Официально на государственном уровне ничего такого не происходит. Более того, есть понимание процессов. Наши посольства на связи со своими партнерами в этих государствах. А то, что происходит в блогосфере отрегулировать очень сложно», – сказал Кошербаев, имея введу польскую телеграм-сетку «Нехта»

По его словам, исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана переговорил с госсекретарем США.

«Основной момент, который интересовал наших американских партнеров – речь шла об инвестициях американских. Поскольку США являются крупнейшим инвестором. Особенно на западе в нефтегазовой отрасли. Но президент Казахстана четко заявил, что все иностранные инвестиции будут находиться под надежной защитой», – сказал Кошербаев.

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